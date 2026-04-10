Negli ultimi giorni, alcuni video pubblicati sui social hanno mostrato Zendaya allontanarsi da Sidney Sweeney durante un evento pubblico, lasciando intuire una possibile tensione tra le due attrici. La scena ha suscitato l’interesse di fan e osservatori, che hanno analizzato attentamente i momenti condivisi online. La vicenda si inserisce in un quadro di discussioni più ampio riguardo alle dinamiche tra i membri del cast della serie televisiva.

Negli ultimi giorni il nome di Zendaya è tornato al centro dell’attenzione mediatica per le presunte tensioni con il cast di Euphoria, alimentando online l’idea di una “ rivalità interna ” che coinvolgerebbe diversi membri della produzione. Tutto è esploso dopo la première della terza stagione a Los Angeles, dove alcuni video hanno mostrato momenti di interazione limitata tra Zendaya, il creatore Sam Levinson e la co-protagonista Sydney Sweeney, scatenando interpretazioni e teorie da parte dei fan. Zendaya aplicó un “cenas y te vas” en la premiere de Euphoria. literal parece que solo fue a tomarse fotos 10 minutos y se retiró. Espero algún día sepamos qué carajos pasó entre ella y Sam Levinson. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Zendaya evita Sidney Sweeney e scappa via dal red carpet: i fan analizzano i video e nasce il sospetto

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