Your Friends & Neighbors 2 | James Marsden e Olivia Munn raccontano il lato oscuro dell’Élite

Da movieplayer.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una recente intervista, gli attori James Marsden e Olivia Munn insieme allo showrunner Jonathan Tropper hanno parlato della seconda stagione della serie targata Apple TV. I protagonisti hanno condiviso dettagli sulla trama e sui personaggi principali, offrendo uno sguardo sul dietro le quinte della produzione. La conversazione si è concentrata anche sulle tematiche affrontate nella nuova stagione, senza entrare in analisi o interpretazioni personali.

L'intervista a James Marsden, Olivia Munn e Jonathan Tropper, interpreti e showrunner della seconda stagione della serie targata Apple TV. Dark comedy, drama, mystery: Your Friends & Neighbors è tutto questo e molto di più. La serie ideata da Jonathan Tropper, con protagonista Jon Hamm, ha riscosso il plauso della critica dopo una prima stagione ricca di plot twist e tematiche affascinanti. A seguito di un finale che ha visto il protagonista prendere una decisione discutibile, eppure coerente con il suo percorso, ci ritroviamo in una seconda stagione in cui Coop deve cercare di rendere il suo nuovo "business" il più stabile e sicuro possibile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Your Friends & Neighbors 2: James Marsden e Olivia Munn raccontano il lato oscuro dell’Élite

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Your Friends & Neighbors: Jon Hamm tra furti e segreti nel trailer della seconda stagione. James Marsden si unisce al castApple TV ha svelato oggi il trailer della seconda stagione di Your Friends & Neighbors, l’acclamata dramedy ideata da Jonathan Tropper (Banshee, See).

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