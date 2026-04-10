WWE | Un match di WrestleMania 42 è in dubbio probabilmente non lo vedremo

Un incontro tra Asuka e IYO SKY a WrestleMania 42 potrebbe non svolgersi come previsto. Il match, che fino a poco tempo fa era stato annunciato, non compare più nel programma ufficiale trasmesso su ESPN. La presenza dell'incontro nella card aveva suscitato aspettative, ma al momento non ci sono conferme sulla sua realizzazione. La situazione resta da chiarire nei prossimi giorni.

Asuka contro IYO SKY potrebbe non tenersi a WrestleMania 42: il match, dato inizialmente per certo, è sparito dalla card ufficiale annunciata su ESPN Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nell’ultimo numero del Wrestling Observer Newsletter, l’incontro tra Asuka e IYO SKY figurava nella card interna della WWE ma non è stato incluso nell’annuncio ufficiale delle due serate di WrestleMania 42, trasmesso su ESPN il 7 aprile. La seconda serata conta al momento sei match confermati, e la decisione finale su un eventuale inserimento non sarebbe ancora stata presa. Meltzer ha spiegato che la costruzione del match era già in corso dietro le quinte prima che il confronto sparisse dalla lineup annunciata: “La settimana scorsa il match era presente nella card interna ma non era ancora stato annunciato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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