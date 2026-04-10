WRC Rally di Croazia | Pajari primo Solberg fuori dai giochi

Oggi è iniziato il quarto round del Campionato del Mondo Rally (WRC) 2026, che si svolge in Croazia. La gara si è aperta con alcune sorprese, tra cui il ritiro di un pilota e l’avanzata di un altro verso la vetta della classifica. La giornata ha visto anche il primo posto di un concorrente che ha saputo sfruttare le difficoltà degli avversari. La corsa è ancora in corso e le dinamiche potrebbero cambiare nel corso delle prossime tappe.

Il quarto round del Campionato del Mondo Rally (WRC) 2026, ospitato dalla Croazia, si è aperto all’insegna dell’imprevedibilità e dei colpi di scena E’ cominciato oggi il Rally di Croazia. I percorsi tracciati nei dintorni di Zaule di Liburnia si sono rivelati particolarmente selettivi, innescando una serie di incidenti per i piloti in gara con anomalie tecniche che hanno condizionato le classifica della competizione. Al termine delle prime otto prove speciali, la leadership della classifica generale è detenuta dal finlandese Sami Pajari a bordo della Toyota GR Yaris. Il pilota scandinavo amministra un vantaggio di 13.7 secondi sul belga Thierry Neuville, alfiere della Hyundai i20, e di 14. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Colpi di scena a non finire nella prima giornata del Rally di Croazia. Diversi protagonisti escono subito di classifica. Sami Pajari comanda la gara - facebook.com facebook

#WRC | Rally di Croazia, PS5-8: Pajari chiude in testa. Neuville sale secondo x.com