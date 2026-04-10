Wp Usa chiederanno all' Iran il rilascio dei detenuti americani
Gli Stati Uniti prevedono di chiedere all'Iran il rilascio dei cittadini americani attualmente detenuti nel paese. La richiesta sarà presentata nel corso di trattative che si svolgeranno a Islamabad. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sulle modalità o sui tempi di questa richiesta. La questione dei detenuti americani in Iran rappresenta un tema centrale nelle discussioni tra le due nazioni.
Gli Stati Uniti intendono chiedere all'Iran il rilascio dei detenuti americani nell'ambito delle trattative a Islamabad. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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