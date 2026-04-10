World Quantum Day Italia | Scenari Quantistici

In occasione del World Quantum Day 2026, un istituto dedicato alla scienza e alla tecnologia quantistica organizza una mattinata rivolta agli studenti delle scuole superiori. L’evento mira a far conoscere in modo diretto e pratico le tecnologie legate alla fisica quantistica, coinvolgendo i giovani in attività e presentazioni. Nessun nome di enti o persone viene menzionato, e l’iniziativa si concentra sulla promozione della cultura scientifica tra i più giovani.

In occasione del World Quantum Day 2026, il National Quantum Science and Technology Institute (NQSTI) promuove una mattinata dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, per avvicinarsi in modo coinvolgente al mondo delle tecnologie quantistiche.L’evento si terrà il 14 aprile. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Quantum computing: come i computer quantistici potrebbero rivoluzionare l’informatica moderna World Obesity Day, Aletheia: +39% tasso obesità in ItaliaUn fenomeno che interessa oggi poco meno di 6 milioni di adulti in Italia, pari al 12% della popolazione. ABD ordusuna Avrupa darbesi: talya ve spanya ran savanda üsleri neden kapatt Argomenti più discussi: Napoli capitale della quantistica: a Bagnoli il congresso di NQSTI; Napoli capitale della quantistica: Città della Scienza ospita il terzo congresso nazionale di Nqsti; Città della Scienza a Napoli l’evento italiano che aderisce alla Giornata mondiale della fisica quantistica; Napoli capitale della quantistica: al via il Terzo Congresso nazionale NQSTI. Il 14 aprile sarà il Quantum day, iniziative in tutta ItaliaDa Pisa fino a Catania, passando per Camerino e Bari, tutti legati dai quanti: lunedì 14 aprile si celebra il Quantum Day, la giornata internazionale dedicata alla fisica quantistica e alle ... ilsole24ore.com A Napoli l’evento italiano che aderisce alla Giornata mondiale della fisica quantistica: Napoli capitale della quantistica dal 14 al 17 aprile: Città della Scienza ospita il 3° congresso nazionale di NQSTI L’apertura dei lavori celebra il World Quantum Day, la gior - facebook.com facebook