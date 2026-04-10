World Cup 2026 il Settebello batte la Grecia nella prima partita del Girone C | è poker di vittorie

Nella prima giornata della fase a gironi della World Cup di pallanuoto maschile, il Settebello ha vinto contro la Grecia con un punteggio di 4-0. La partita si è giocata ad Alessandropoli, in Grecia, e ha visto la squadra italiana ottenere così la sua quarta vittoria consecutiva in questa manifestazione. L'incontro si è concluso senza reti segnate nel primo quarto, ma con il team italiano che ha preso il controllo nel corso del match.

Alessandropoli – Batte la Grecia il Settebello di Coach Campagna nella World Cup di pallanuoto Maschile, in svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia. Il risultato finale è stato quello di 16-14 a favore di una Italia determinata e carica, con in tasca già il pass per le SuperFinals di Sydney (leggi qui). Nella prima partita del Girone C, gli Azzurri comandano ancora. Attendono ora la Spagna nel match di sabato. Le dichiarazioni e il tabellino – Fonte Federnuotofedernuoto.it. LE PAROLE DEL CT ALESSANDRO CAMPAGNA. “Abbiamo commesso delle ingenuità subendo un parziale di 6-0, tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo, che ci fa capire quanto dobbiamo crescere in termini di attenzione e di lettura di determinate situazioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello per stupire senza l’assillo del risultatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026, Settebello... Leggi anche: World Cup, il Settebello piega anche la Grecia Temi più discussi: World Cup 2026: Martinescu e Prampolini in semifinale in Egitto, domani le qualificazioni maschili; Pallanuoto, l'Italia si qualifica alle finali di World Cup; Osijek - La Croazia chiama, l'Italia risponde: le convocazioni per l'ultima tappa di World Cup di Ginnastica Artistica; World Cup: format, calendario e dove vedere la Division 1. Italia-Grecia oggi in tv, World Cup pallanuoto 2026: orario, programma, streamingSi apre la seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: oggi, ... oasport.it World Cup, il Settebello piega anche la GreciaAd Alessandropoli, dopo aver già conquistato il pass per le finali di luglio, gli azzurri vincono 16-14 contro la bestia nera recente. Campagna: Un altro passo avanti ... gazzetta.it World Cup - Baku 17-19 aprile European Club - Baku 30 apr - 3 mag Confermate le partecipazione ad entrambe le competizioni di Sofia Raffaeli e Tara Dragas tra le individualiste e della squadra di Chieti tra le squadre nazionali Dal 12 al 16 aprile è convocat - facebook.com facebook Inizia la giornata di qualifica della FIG Apparstus World Cup di Osijek anche per gli azzurri Agli anelli Niccolò Vannucchi: 13.166, mentre Riccardo Villa: 12.966 #italgym x.com