Women’s Six Nations 2026 al via | Francia-Italia in diretta su Sky Sport Arena e NOW

Il torneo femminile delle Sei Nazioni 2026 è iniziato con la prima giornata di partite. La nazionale italiana affronta in trasferta la squadra francese a Grenoble. La partita è visibile in diretta su Sky Sport Arena e disponibile anche in streaming su NOW.

Il torneo femminile più prestigioso d’Europa parte con la prima giornata. Le azzurre esordiscono a Grenoble contro la Francia, diretta su Sky e in streaming su NOW. Torna il grande rugby internazionale con l’edizione 2026 del Guinness Women’s Six Nations, il torneo femminile più importante d’Europa, pronto a inaugurare la nuova stagione con la prima giornata. In campo le nazionali di Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda, Francia e Italia, con tutte le partite trasmesse in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Acea Run Rome The Marathon 2026 in diretta su Sky e NOW: domenica 22 marzo dalle 9 su Sky Sport ArenaOltre 36mila iscritti da 166 paesi partiranno dal Colosseo e attraverseranno i luoghi più iconici di Roma per tagliare il traguardo al Circo Massimo. Final Eight Coppa Italia Basket 2026: diretta su Sky Sport e in chiaro su CieloAll' Inalpi Arena di Torino va in scena la Final Eight di Coppa Italia 2026 con le migliori otto formazioni della Serie A pronte a sfidarsi tra... First Day at The Winter #Olympics 2026! #invitedbyyoutube Temi più discussi: England v Ireland - Women's Six Nations Rugby - 11 April 2026 - Guinness Sei Nazioni Femminile; Guinness Women’s Six Nations, La formazione dell’Italia per la sfida d’esordio a Grenoble con la Francia; Il Grande Rugby torna a Parma: le Azzurre sfidano Scozia e Inghilterra nel Six Nations 2026; Six Nations Festival U18 femminile: l’Italia pareggia con la Scozia al debutto. Il Grande Rugby torna a Parma: le Azzurre sfidano Scozia e Inghilterra nel Six Nations 2026Le Azzurre torneranno in campo allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma, che ospiterà entrambe le gare casalinghe della Nazionale nel Guinness Women’s Six Nations 2026. deejay.it Il Guinness Women’s Six Nations parte da LondraPresentata a Londra, alla presenza dei sei CT delle nazionali e a una rappresentanza delle atlete, la Guinness Women’s Six Nations 2026 ... ilnuovoterraglio.it Terza e ultima giornata del Festival under 18 femminile Guarda in diretta su YouTube: https://youtube.com/@U6NSIXNATIONS/streams #U6N18 - facebook.com facebook La formazione delle Azzurre per il primo incontro del Torneo 2026 The Italian side to take on France in the opening match of the 2026 Guinness Women's Six Nations #GuinnessW6N #LovelyDayW6N x.com