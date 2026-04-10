Wolfsburg-Eintracht Francoforte sabato 11 aprile 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Il prossimo sabato alle 15:30 si giocherà la partita tra Wolfsburg ed Eintracht Francoforte, valida per il 29° turno di Bundesliga. La squadra di casa attraversa un momento difficile in campionato e si prepara ad affrontare la formazione ospite, diretta dall’allenatore Riera. Le formazioni sono ancora da definire, mentre le quote e i pronostici sono già in circolazione tra gli appassionati.

Turno numero 29 di Bundesliga con un Wolfsburg in grande difficoltà che accoglie sul proprio terreno l’Eintracht Francoforte di Riera. I woelfe vengono dalla pesante sconfitta di Leverkusen, rimontati dopo un ottimo primo tempo con ben 5 gol nella ripresa. Il terzultimo posto è ora distante 4 punti e la situazione non è migliorata neppure con l’approdo di Hecking in panchina, capace di raccogliere appena. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Wolfsburg-Eintracht Francoforte (sabato 11 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici Eintracht Francoforte-Leverkusen (sabato 31 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiNon è un gran momento per Eintracht Francoforte e Leverkusen, squadre che al momento sono distaccate dalla zona Champions e cercano di risalire la... Eintracht Francoforte-Hoffenheim (sabato 24 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiIl KO di Baku ha costretto l’Eintracht Francoforte a dire addio di fatto alla Champions, e potrebbe andare anche peggio la stagione in Bundesliga in... Temi più discussi: VfL Wolfsburg vs Eintracht Francoforte Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Bundesliga 11-04-2026; Wolfsburg-Eintracht: diretta live e streaming gratuito; Da 2-0 a 2-3, la rimonta folle del Bayern: ora tocca al Real Madrid in Diretta Streaming | DAZN IT; Scheda squadra Wolfsburg. Pronostico Wolfsburg vs Eintracht Francoforte – 11 Aprile 2026La sfida di Bundesliga tra Wolfsburg e Eintracht Francoforte accende l’attenzione degli appassionati. Si gioca l’11 Aprile 2026 alle 15:30 alla vibrante ... news-sports.it Wolfsburg-Eintracht: diretta live e streaming gratuitoWolfsburg-Eintracht Francoforte si gioca sabato 11 aprile 2026 alle 15:30 alla Volkswagen Arena: analisi del match di Bundesliga, stato di forma e temi chiave della sfida ... msn.com