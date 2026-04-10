Durante il fine settimana si sono verificati numerosi disagi sui collegamenti ferroviari italiani a causa di lavori di manutenzione e aggiornamenti sulla rete. In particolare, un'interruzione totale della linea Roma-Firenze Alta Velocità e di quella convenzionale è prevista a partire dalla mezzanotte di sabato, in vista dell'attivazione del sistema di gestione del traffico ferroviario europeo. Questo ha causato ritardi e disagi, con tempi di viaggio notevolmente allungati.

Weekend di cantieri, disagi e ritardi sulle linee ferroviarie italiane. A mezzanotte di sabato la linea Roma-Firenze Alta Velocità e la linea convenzionale saranno interrotre per attivare l’ Ertms ( European Rail Traffic Management System ). Si tratta di un sistema europeo per digitalizzare e rendere più efficiente il controllo della marcia dei treni. Le conseguenze saranno meno collegamenti disponibili e tempi più lunghi di percorrenza anche per tratte come la Milano-Roma, che richiederà circa 6 ore di viaggio. Quasi il doppio rispetto ai tempi ordinari, a causa dello spostamento dei treni sulla linea Tirrenica. I lavori a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) si concentrano in particolare sul tratto Orvieto-Settebagni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Weekend di ritardi sui treni per lavori sulla rete: 6 ore per andare da Milano a Roma

Ritardi dei treni fino a 40 minuti sulla linea AV Milano-Bologna: persone non autorizzate sui binariRitardi fino a 40 minuti per i treni Alta Velocità sulla linea Milano-Bologna a causa di persone non autorizzate sui binari tra Piacenza e Fidenza.

Treni, weekend di disagi a Roma: cancellazioni e ritardi su Fiumicino, Civitavecchia e NettunoLavori di manutenzione programmata sulla rete ferroviaria provocheranno variazioni alla circolazione nei giorni 24 e 25 gennaio.

Temi più discussi: Roma-Firenze, caos treni nel weekend: cancellazioni e ritardi per lavori anche all'Alta Velocità; Treni cancellati, in ritardo e deviazioni: weekend di passione per chi viaggia; Bonifici bloccati dal 2 al 6 aprile: possibili ritardi per stipendi e pensioni; Partono per Tenerife ma finiscono a Madrid: l'odissea dei passeggeri al Marconi.

Roma-Firenze, caos treni nel weekend: cancellazioni e ritardi per lavori di «potenziamento tecnologico»Quello in arrivo - 11 e 12 aprile - sarà un weekend di passione per il traffico ferroviario italiano: dopo la frana in Molise, che ha sospeso ... msn.com

Stazione Termini bloccata da un black out: ritardi di almeno un’ora sui treniInizia nel peggiore dei modi il weekend di Pasqua per romani e turisti in arrivo nella Capitale. Tra le 10.50 e le 11.30 di venerdì, la Stazione di Roma Termini è stata colpita da un black out che ha ... affaritaliani.it

Putin annuncia un weekend di tregua per la Pasqua ortodossa: "Kiev segua l'esempio" - facebook.com facebook