Weekend a Roma | 5 eventi da non perdere l’11 e 12 aprile

Da funweek.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma l’11 e 12 aprile si svolgeranno diversi eventi che attireranno residenti e visitatori. Tra le iniziative previste, ci sono mostre aperte al pubblico, spettacoli teatrali, mercatini artigianali e concerti. Alcuni degli eventi si terranno in spazi pubblici, mentre altri si svolgeranno all’interno di teatri e gallerie. L’intera città si prepara a vivere un fine settimana dedicato alle attività culturali e ricreative.

A Roma sta per arrivare un nuovo weekend all’insegna degli eventi, con un calendario ricco di appuntamenti tra cultura, musica, natura e intrattenimento: s abato 11 e domenica 12 aprile 2026 la Capitale offrirà diverse occasioni per uscire, esplorare e lasciarsi coinvolgere da iniziative diffuse in vari quartieri, tra grandi spazi urbani e location più alternative. LEGGI ANCHE: Dai set ai sogni: Dante Ferretti in mostra a Roma Eventi a Roma sabato 11 e domenica 12 aprile: il Festival del Verde e del Paesaggio 2026. All’Auditorium Parco della Musica torna dal 10 al 12 aprile uno degli eventi più importanti dedicati al rapporto tra natura e città. 🔗 Leggi su Funweek.it

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