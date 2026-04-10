Weekend a Roma | 5 eventi da non perdere l’11 e 12 aprile

A Roma si avvicina un fine settimana ricco di appuntamenti, con diverse iniziative programmate per l’11 e il 12 aprile. Sono previsti concerti, mostre e manifestazioni culturali distribuite in varie zone della città. Le attività si svolgeranno in spazi pubblici e musei, coinvolgendo pubblico di tutte le età. Numerosi eventi sono gratuiti o con ingresso a pagamento, e molti di essi richiedono prenotazione anticipata.

A Roma sta per arrivare un nuovo weekend all’insegna degli eventi, con un calendario ricco di appuntamenti tra cultura, musica, natura e intrattenimento: s abato 11 e domenica 12 aprile 2026 la Capitale offrirà diverse occasioni per uscire, esplorare e lasciarsi coinvolgere da iniziative diffuse in vari quartieri, tra grandi spazi urbani e location più alternative. LEGGI ANCHE: Dai set ai sogni: Dante Ferretti in mostra a Roma Eventi a Roma sabato 11 e domenica 12 aprile: il Festival del Verde e del Paesaggio 2026. All’Auditorium Parco della Musica torna dal 10 al 12 aprile uno degli eventi più importanti dedicati al rapporto tra natura e città. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Ciao a tutti, io e mio marito in maggio faremo un weekend a Plitvice…qualcuno ha delle “dritte” per sfruttare al meglio il tempo a disposizione Grazie mille - facebook.com facebook

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