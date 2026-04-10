Wall Street apre contrastata Dj -0,11% Nasdaq +0,54%
L'apertura delle borse statunitensi si presenta contrastata, con il Dow Jones che registra una lieve perdita dello 0,11%, attestandosi a circa 48.144 punti, mentre il Nasdaq cresce dello 0,54%, raggiungendo circa 22.000 punti. La giornata si presenta caratterizzata da oscillazioni tra le principali piazze finanziarie, senza variazioni di grande rilievo rispetto alla seduta precedente. Gli investitori sono ancora attenti alle notizie provenienti dai mercati globali e alle indicazioni sui future economici.
Wall Street apre in altalena. Il Dow Jones perde lo 0,11% a 48.144,23 punti, il Nasdaq sale dello 0,54% a 22.943,11 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,24% a 6.841,33 punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Borsa: Wall Street apre mista, Dj -0,60% e Nasdaq +0,54%
Temi più discussi: Wall Street apre contrastata, Dj -0,06%, Nasdaq +0,36%; Wall Street apre contrastata, Dj -0,06%, Nasdaq +0,36%; Wall Street chiude contrastata. Dj -0,13%, Nasdaq +0,18%; Wall Street contrastata, Asia corre all’avvio dopo l'intesa Usa-Iran.
Wall Street apre contrastata, Dj -0,11%, Nasdaq +0,54%Wall Street apre in altalena. Il Dow Jones perde lo 0,11% a 48.144,23 punti, il Nasdaq sale dello 0,54% a 22.943,11 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,24% a 6.841,33 punti. (ANSA). (ANSA) ... ansa.it
Wall Street apre in calo: Dow Jones cede lo 0,41%Dopo un forte rialzo, Wall Street apre in lieve calo con gli investitori che osservano attentamente la situazione in Medio Oriente. Lo Stretto di Hormuz rimane chiuso, spingendo il prezzo del petrolio ... borse.it
Teheran nega la notizia diffusa da alcuni media, tra cui il Wall Street Journal, secondo cui la delegazione iraniana sarebbe arrivata a Islamabad in vista dei negoziati con gli Stati Uniti. "La notizia diffusa da alcuni media secondo cui la squadra negoziale irania - facebook.com facebook
The Street - Le news da Wall Street con @sspatti WS spera nella tenuta cessate il fuoco #WTI in rialzo ma sotto top intraday #Trump chiede a Israele di negoziare con Libano #Amazon: toni entusiasti dal ceo sull'AI #Disney verso mille esuberi x.com