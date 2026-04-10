Voto di scambio politico-mafioso definitiva la condanna a 10 anni | in carcere l' ex sindaco Megha

Un ex sindaco di Neviano è stato condannato in via definitiva a dieci anni di reclusione per voto di scambio politico-mafioso. La sentenza è stata eseguita dai carabinieri della stazione locale, che hanno notificato l’ordine di carcerazione. La condanna riguarda un procedimento giudiziario che si è concluso con la misura detentiva. L’ex primo cittadino dovrà scontare la pena in carcere.

La condanna è definitiva: finisce in carcere l'ex sindaco di Neviano, Antonio Megha. I carabinieri della Stazione di Neviano hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso il 31 marzo 2026 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti del già sindaco e assessore del Comune di Neviano, Antonio Megha. La condanna Il politico deve espiare una condanna definitiva a 9 anni, 8 mesi e 18 giorni di reclusione per il reato di voto di scambio elettorale politico-mafioso, commesso il 31 agosto 2020 a Noha, frazione del Comune di Galatina. Il provvedimento rappresenta... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Voto di scambio politico-mafioso, definitiva la condanna a 10 anni: in carcere l'ex sindaco Megha Voto di scambio politico-mafioso, definitiva la condanna a 9 anni: in carcere l'ex sindaco MeghaLa condanna è definitiva: finisce in carcere l'ex sindaco di Neviano, Antonio Megha. Scambio elettorale politico-mafioso, l’ex sindaco di Neviano Megha in carcereNEVIANO – Si chiude definitivamente una delle pagine più buie della politica salentina. Temi più discussi: I voti dei mafiosi a Valenzano, per 16 imputati si va verso la prescrizione; L’allarme degli eurodeputati prima del voto in Ungheria: A rischio libertà ed equità delle elezioni; Voto di scambio a Nola, i broker del consenso: 2mila euro ogni 100 elettori trovati; Patate, vodka e minacce: così Orban prova a comprare i voti decisivi. Arresto ex Sindaco di Neviano, condanna definitiva a oltre 9 anni per voto di scambio politico-mafiosoNella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Neviano hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce nei ... leccenews24.it Condanna definitiva per voto politico-mafioso, in carcere ex sindaco in SalentoIn esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 31 marzo dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Lecce, i carabinieri hanno arrestato Antonio Megha, 64 anni, ex sindaco e già assessor ... rainews.it L’Ue è impreparata ai tre scenari peggiori del voto in Ungheria. Di David Carretta Un errore dei sondaggi indipendenti, come accaduto alle precedenti elezioni del 2022, la possibilità di un'elezione contestata con Orbán che potrebbe anche cercare di farla - facebook.com facebook Bosnia-Italia, pagelle GdS - A Dimarco lo stesso voto di Bastoni. Barella si perde dopo il rosso x.com