Voto di scambio politico-mafioso definitiva la condanna a 10 anni | in carcere l' ex sindaco Megha

Da quotidianodipuglia.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex sindaco di Neviano è stato condannato in via definitiva a dieci anni di reclusione per voto di scambio politico-mafioso. La sentenza è stata eseguita dai carabinieri della stazione locale, che hanno notificato l’ordine di carcerazione. La condanna riguarda un procedimento giudiziario che si è concluso con la misura detentiva. L’ex primo cittadino dovrà scontare la pena in carcere.

La condanna è definitiva: finisce in carcere l'ex sindaco di Neviano, Antonio Megha. I carabinieri della Stazione di Neviano hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso il 31 marzo 2026 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti del già sindaco e assessore del Comune di Neviano, Antonio Megha. La condanna Il politico deve espiare una condanna definitiva a 9 anni, 8 mesi e 18 giorni di reclusione per il reato di voto di scambio elettorale politico-mafioso, commesso il 31 agosto 2020 a Noha, frazione del Comune di Galatina. Il provvedimento rappresenta... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Voto di scambio politico-mafioso, definitiva la condanna a 9 anni: in carcere l'ex sindaco MeghaLa condanna è definitiva: finisce in carcere l'ex sindaco di Neviano, Antonio Megha.

Scambio elettorale politico-mafioso, l’ex sindaco di Neviano Megha in carcereNEVIANO – Si chiude definitivamente una delle pagine più buie della politica salentina.

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