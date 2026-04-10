Quest’estate, nella città di Bellaria Igea Marina, i giovani coinvolti nel progetto ‘Aperti per ferie’ continueranno a dedicarsi al volontariato, anche durante le ferie estive. Si tratta di un’iniziativa sperimentale che permette ai ragazzi di partecipare a attività civiche e di cittadinanza attiva, mantenendo aperti alcuni servizi e spazi pubblici durante il periodo estivo. L’obiettivo è promuovere l’impegno civico tra i più giovani senza interruzioni durante le vacanze.

Un’estate all’insegna dell’impegno civico e della cittadinanza attiva per i ragazzi di Bellaria Igea Marina, grazie all’avvio sperimentale del nuovo progetto denominato ’Aperti per ferie’. L’iniziativa punta a coinvolgere attivamente le giovani generazioni nelle dinamiche del volontariato locale, offrendo loro un’occasione di crescita personale e di incontro con le realtà del territorio. Il progetto si rivolge specificamente ai giovani residenti nel comune che hanno un’età compresa tra i 14 e i 17 anni, a questi ragazzi viene offerta l’opportunità di dedicare una parte delle proprie vacanze estive a un’esperienza formativa di volontariato, per un impegno totale minimo di quaranta ore, dall’8 giugno al 5 settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volontariato estivo: in città si resta Aperti per ferie

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Ciao sono Sara ho quasi 20 anni e offro servizio babysitter e aiuto compiti per bambini delle elementari, in zona Bassano e dintorni. Sono una ragazza responsabile e paziente, svolgo volontariato, doposcuola, sono animatrice al centro estivo e ho svolto stag - facebook.com facebook