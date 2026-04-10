Volley è tempo di Sab Group Rubicone-Hokkaido Bologna | il prepartita di coach Mascetti

Dopo la pausa pasquale, la squadra di volley Sab Group Rubicone si prepara a tornare in campo. Sabato alle 17:30, i gialloblù affronteranno in casa Hokkaido Bologna in una partita valida per il campionato. L’allenatore Mascetti ha dedicato l’ultimo prepartita alla preparazione della squadra in vista di questa sfida. La squadra si presenta con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico.

Dopo la sosta pasquale, la Sab Group Rubicone torna in campo: sabato alle 17:30 i gialloblù ospitano Hokkaido Bologna. Nell’ultimo turno i sammauresi hanno espugnato Macerata, conquistando la vetta della classifica del girone D di Serie B. Alla vigilia della sfida agli emiliani, coach Stefano. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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