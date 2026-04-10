Nella partita più recente, la squadra ha conquistato tre punti fondamentali sul campo di Piombino, superando la squadra locale. Questa vittoria permette di recuperare i punti persi in precedenza contro Caserta, in un match che si era giocato in casa. La formazione ha dimostrato determinazione e efficacia, riuscendo a portare a casa il risultato positivo in un ambiente difficile.

Una Ristopro semplicemente straordinaria cancella la sconfitta casalinga contro Caserta andando a espugnare il difficile campo di Piombino. Una gara interpretata con intelligenza e personalità, soprattutto nell’ultimo quarto: sotto di 4 lunghezze, i cartai non si sono disuniti, ma hanno reagito con carattere e lucidità. La difesa, solida e aggressiva, ha chiuso ogni spazio spegnendo completamente l’attacco dei padroni di casa, rimasti senza canestri negli ultimi tre minuti. In attacco, invece, Fabriano ha trovato ritmo e precisione, non sbagliando più nulla e firmando una rimonta tanto spettacolare quanto meritata. All’orizzonte c’è ora un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Vogliamo la salvezza: ora 3 punti con Roma"

La Samb cerca punti con la Ternana: "La salvezza vogliamo giocarcela"La Samb si è preparata con spirito di resilienza alla trasferta di questa sera (fischio d’inizio ore 20.

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Eccellenza: gli azzurri dopo aver conquistato la salvezza in anticipo ora vogliono chiudere con altri importanti traguardi. Calderini prepara la Sangio per il rush finaleSAN GIOVANNI Il tecnico della Sangiovannese Stefano Calderini ha ordinato ai suoi un mini rompete le righe di tre giorni ... sport.quotidiano.net

Questa sera iniziamo con la benedizione di Maria Ti vogliamo bene anche noi #StannoTuttiInvitati x.com

“Lo vogliamo semplice, ma speciale.” È una delle richieste più frequenti. Ma cosa significa davvero Significa creare un matrimonio che parli di voi, non di una tendenza. Ogni scelta, colori, materiali, dettagli, deve avere un senso. Perché la vera eleganza è - facebook.com facebook