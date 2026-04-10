' Voci di scena' | un musical nel ricordo di Arianna e per i bimbi con sindome di Sanfilippo

‘Voci di scena’. E’ questo il musical con finalità benefiche promosso dall'associazione Yume che andrà in scen con una trentina di brani interpretati da cantanti, ballerine e ballerini della compagnia ‘In. Canto’ venerdì 17 alla Sala Estense.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

“Re Leone – Lei vive in noi“ in scena anche al Lyrick . La storia del musical dei record nel ricordo di VirginiaSei spettacoli sold out a Città di Castello e una nuova data, già esaurita, al Lyrick di Assisi il 21 marzo.

'Musical Voci di Scena', spettacolo di canto e ballo, tra musica, danza e solidarietàL'associazione Yume presenta una serata indimenticabile tra musica, danza e solidarietà.

Temi più discussi: 'Musical Voci di Scena', spettacolo di canto e ballo, tra musica, danza e solidarietà; A 200 anni dalla nascita di Collodi il burattino più famoso di sempre arriva a teatro con Le voci di Pinocchio; Teatro Studio di Rovigo: la voce di Elsa Morante rivive sulla scena; Bisio e le pagine di Francesco Piccolo. Mosaico di voci di una generazione.

Presentazione del musical benefico Voci di scenaVenerdì 10 aprile 2026 alle 11:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione del musical con finalità benefiche Voci di scena, ... cronacacomune.it

Le voci di Esopo, lo spettacolo apre il nuovo anno al teatro di BucineArezzo, 4 gennaio 2026 – Va avanti la Stagione 2025–2026 del Teatro Comunale di Bucine Storie condivise: una stagione che intreccia arte, memoria, linguaggi e visioni. Un racconto collettivo che ... lanazione.it

La circolazione è in graduale ripresa. Le voci dei viaggiatori alla stazione di Lecce - facebook.com facebook

Nel libro Donne. Resistenza. Libertà la giornalista ha raccolto le voci di ventuno afghane dopo il ritorno dei talebani: storie di privazioni, coraggio e resistenza che parlano anche a noi x.com