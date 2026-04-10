Vitigni eroici cullati dal mare E anche i rossi riservano sorprese

Alla prossima edizione di Vinitaly, la Liguria si presenta con un’offerta distintiva rispetto alle principali regioni vinicole italiane. La regione è nota per i vitigni coltivati in zone particolarmente impegnative, spesso vicino al mare. Tra le varietà presenti, ci sono anche alcuni rossi che hanno attirato l’attenzione con caratteristiche inaspettate. La presenza di queste produzioni contribuisce a delineare un’immagine diversa di questa regione, meno convenzionale ma ricca di peculiarità.

La Liguria si presenta a Vinitaly 2026 con un profilo diverso da quello delle grandi regioni produttive italiane. I numeri, infatti, restituiscono una dimensione di certo più contenuta, ma significativa: 12 vini tra Dop e Igt e un valore economico che raggiunge i 26 milioni di euro, pari al 45,6% dell’intero paniere regionale delle Indicazioni Geografiche. Nel 2025 erano 85 le aziende liguri presenti a Verona – realtà di dimensioni contenute, spesso a conduzione familiare e fortemente identitarie – mentre quest’anno è attesa una presenza ancora maggiore, in rappresentanza di tutte le zone vitivinicole liguri. A partire dalla Doc Cinque Terre, una delle più conosciute a livello internazionale, anche per il traino del comparto turistico: nella Doc, la viticoltura ha i tratti dell’agricoltura eroica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vitigni eroici cullati dal mare. E anche i rossi riservano sorprese Leggi anche: Forbidden Fruit, chi è Sevda e cosa nasconde: due segreti riservano sorprese Pagelle Juve Galatasaray: eroici nonostante tutto, McKennie bravo anche in porta – VIDEOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...