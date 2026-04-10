A Calatafimi Segesta, durante la festa del Santissimo Crocifisso dall’1 al 3 maggio, si è deciso di mettere in palio come primo premio un vitello vivo. La scelta ha provocato reazioni contrastanti, con alcune persone che hanno espresso critiche, mentre altre hanno sostenuto la decisione. La decisione ha attirato l’attenzione e ha generato discussioni tra chi considera inappropriata questa forma di premio.

Una scelta destinata a far discutere e che ha già sollevato diverse critiche: un vitello vivo come primo premio di una lotteria legata alla festa del Santissimo Crocifisso in programma a Calatafimi Segesta dall’1 al 3 maggio. L'iniziativa, promossa dal Ceto dei Massari, ha provocato la dura reazione delle associazioni animaliste, tra cui Lndc Animal Protection, che ha avviato una petizione pubblica sulla piattaforma Change.org per chiedere al Comune la sostituzione del premio e una presa di posizione contro ogni forma di mercificazione degli animali. L’associazione denuncia «l'inaccettabilità etica e culturale» della scelta di prevedere un animale vivo come premio, sottolineando come la risposta delle istituzioni - pur richiamando il rispetto delle norme vigenti - non affronti il nodo centrale della questione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Vitello vivo in palio alla lotteria, scoppia la polemica a Calatafimi Segesta

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