Visual Studio 2026 | potenza AI e 64 bit a un prezzo incredibile
Fino al 19 aprile, gli sviluppatori possono approfittare di un’offerta speciale per aggiornare il loro ambiente di lavoro con la versione più recente di Visual Studio. La nuova edizione, chiamata Visual Studio Professional 2026, integra funzionalità avanzate di intelligenza artificiale e supporta l’utilizzo di sistemi a 64 bit. Questa versione rappresenta un passo avanti rispetto alle precedenti, offrendo strumenti aggiornati per migliorare il processo di sviluppo.
Un’importante opportunità di aggiornamento tecnologico per la comunità degli sviluppatori è disponibile fino al 19 aprile, con l’integrazione avanzata dell’intelligenza artificiale nel nuovo ambiente di sviluppo Microsoft Visual Studio Professional 2026. Il software, che può essere ottenuto al prezzo di 42,97 dollari rispetto al listino standard di 499,99 dollari, introduce una struttura completamente a 64 bit progettata per gestire carichi di lavoro massicci e repository multipli senza i rallentamenti tipici delle generazioni precedenti. L’evoluzione prestazionale verso un’architettura a 64 bit. Il passaggio a un sistema interamente a 64 bit rappresenta il cuore del salto qualitativo offerto dalla versione 2026 di Visual Studio Professional. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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