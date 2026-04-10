Vis Nova dramma al 94? | gol beffardo e pareggio amaro contro il Saronno

Nella partita tra Vis Nova e Saronno, il risultato si decide negli ultimi minuti di gioco. La squadra locale aveva condotto in vantaggio e si trovava in vantaggio fino al 94°, quando un gol beffardo ha portato al pareggio finale di 2-2. La gara si è conclusa con un punto a testa, dopo una prestazione che aveva visto la Vis Nova dominare la prima parte.

La Vis Nova subisce un colpo durissimo nel finale del confronto con il Saronno, mercoledì sera, quando un gol al novantiquattresimo minuto trasforma una prestazione convincente in un pareggio amaro per 2-2. La squadra brianzola, che sembrava aver messo in sicurezza il risultato, si ritrova con un punto in classifica che, pur aiutando nella lotta salvezza, pesa come un fallimento per via della gestione del tempo e degli episodi di gioco. Il dramma del recupero e l’episodio che ha cambiato i piani. A decidere il destino del match è stato Benedetti, ex giocatore dell’Ardor, che al quarto minuto oltre il tempo regolamentare ha colpito un destro potente da fuori area. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vis Nova, dramma al 94?: gol beffardo e pareggio amaro contro il Saronno Vis Nova, esame Saronno. È caccia ai punti salvezzaLa Vis Nova torna in campo questa sera, a distanza di 17 giorni dall’ultima volta, complici la convocazione di Vian e Radice al Torneo delle Regioni... Leggi anche: Vis Nova sfida Saronno: scontro decisivo per uscire dai playout