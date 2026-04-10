A Bologna, sedici anarchici sono stati prosciolti dalle accuse di danneggiamento aggravato, imbrattamento, accensioni pericolose e porto di oggetti atti a offendere. Gli imputati erano coinvolti in episodi di violenza e danneggiamenti, ma il giudice ha deciso di assolverli, ritenendo che le accuse non fossero sufficientemente dimostrate. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla delicatezza dei procedimenti giudiziari legati a contestazioni di questo tipo.

I reati che gli venivano contestati, dopo le indagini della Digos, riguardavano una manifestazione non autorizzata del 19 gennaio 2023, in solidarietà ad Alfredo Cospito, leader della Fai che all’epoca era in sciopero della fame per protestare contro il regime del 41 bis. Quel giorno un centinaio di anarchici, alcuni con caschi e bastoni, avevano sfilato in centro e durante il tragitto erano stati imbrattati i muri con scritte e graffiti, inoltre vennero danneggiate le vetrate di due banche. Una delle imputate, poi assolta, era accusata anche di contraffazione, diffamazione e diffusione di notizie false, per aver affisso all’esterno di... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Violenze, danneggiamenti e imbrattamenti, a Bologna prosciolti 16 anarchici

Assalto alle banche e vandalismi a Bologna: “Processate 16 anarchici”Bologna, 3 febbraio 2026 – Gli anarchici avevano protestato contro il regime del 41 bis, al grido di “Cospito libera tutti”, nel periodo in cui il...

Torture e violenze nel carcere di Torino, 8 poliziotti condannati, prosciolti in 6Sono stati condannati 8 poliziotti per violenze e tortura nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.