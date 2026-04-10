Violenta rissa in centro partono degli spari | due persone fermate

Venerdì mattina a Trento, lungo via Santa Croce, si è verificata una rissa violenta che ha coinvolto diverse persone. Durante l’alterco, sono stati esplosi almeno uno o più colpi di pistola. La scena ha causato momenti di tensione tra i presenti, con due soggetti fermati dalle forze dell’ordine sul posto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e identificare i responsabili.

Prima la lite, poi la rissa e addirittura qualche sparo. Sono stati momenti di paura quelli di venerdì mattina, 10 aprile 2026, lungo via Santa Croce a Trento dove è scoppiata una violenta rissa durante la quale è partito almeno un colpo di pistola.I dettagli delle dinamiche dei fatti sono ancora. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Violenta rissa in centro, partono degli spari: paura in città Violenta rissa tra sei persone in un locale del centro di Ravenna, denunciati due giovaniDue cittadini tunisini fermati per spaccio e due persone denunciate per rissa: questo il bilancio delle ultime operazioni di controllo del territorio... Temi più discussi: Notte di Pasqua violenta: in centro risse e una donna ferita da un coltello; Notte di Pasqua violenta, un'altra rissa in via Venti; Rissa in centro storico, frase razzista alla base del caos; Violenta rissa in strada, in 4 se le danno di santa ragione e vengono denunciati. Terrore in centro: rissa e colpi di pistola, devastato un tabacchinoRissa con spari a Trento in via Santa Croce: tabacchino devastato e diverse persone fermate. TRENTO – Attimi di vero e proprio terrore nella mattinata di oggi, dove una violenta rissa tra più persone ... nordest24.it Rieti, movida violenta: due risse in centro pure nella notte di PasquaRIETI - Colluttazioni, risse e botte in una notte da dimenticare nel centro storico reatino, in prossimità dei locali della movida notturna. In via Terenzio Varrone, rissa ... ilmessaggero.it RISSA IN VIA SANTA CROCE: UN FERITO E LA TABACCHERIA DANNEGGIATA Quattro persone sono state protagoniste questa mattina di una violenta rissa che si è consumata intorno alle 10 a Trento in Via Santa Croce. I soggetti di nazonalità magrebina e - facebook.com facebook SCATENANO RISSA PRIMA SUL TRENO E POI IN STAZIONE, DENUNCIATI TRE EXTRACOMUNITARI Tre cittadini di nazionalità tunisina sono stati denunciati a piede libero a seguito di una violenta rissa. I tre avrebbero... x.com