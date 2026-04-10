Vino Nobile di Montepulciano L’export traina le vendite

Il Vino Nobile di Montepulciano continua a crescere nel mercato internazionale, con le esportazioni che registrano un aumento costante. La produzione e la vendita all’estero contribuiscono a consolidare la posizione di questa denominazione tra le più riconosciute in Italia. Il distretto vitivinicolo di Montepulciano si distingue per aver adottato pratiche innovative e per aver sviluppato un modello di produzione multifunzionale. Questi fattori hanno portato a un rafforzamento della presenza sui mercati esteri.

Quello del Vino Nobile di Montepulciano si afferma come un distretto modello di multifunzionalità e innovazione nel panorama vitivinicolo italiano. Secondo un report del Santa Chiara Lab, spin off dell’Università di Siena, realizzato in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile, le aziende del territorio adottano strategie che integrano produzione agricola, servizi esperienziali e gestione innovativa, garantendo continuità e trasmissione familiare (l’84% delle aziende è a conduzione familiare). L’offerta si diversifica grazie a attività complementari come ospitalità, degustazioni e vendita diretta, che rappresentano una quota crescente del fatturato (fino al 90%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vino Nobile di Montepulciano. L’export traina le vendite Leggi anche: Il Vino Nobile di Montepulciano nel 2025 vola all’estero Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano dal 22 al 23 febbraio(Adnkronos) – Pronta a tornare in scena la prima Docg d’Italia, il Vino Nobile di Montepulciano, e lo farà dal 22 al 23 febbraio con la trentaduesima... Temi più discussi: Vino Nobile di Montepulciano 2026: le nostre impressioni; Vino Nobile di Montepulciano: a Vinitaly focus su Pievi e territorio; Fenomeno Montepulciano, dal Rosso al Nobile: il vino toscano che piace al mondo; Vino Nobile di Montepulciano: a Vinitaly in scena il territorio d’origine. Vino Nobile di Montepulciano. L’export traina le venditeQuello del Vino Nobile di Montepulciano si afferma come un distretto modello di multifunzionalità e innovazione nel panorama vitivinicolo italiano. Secondo un report del Santa Chiara Lab, spin off ... quotidiano.net Il Vino Nobile di Montepulciano in mostra a VinitalyIl Vino Nobile di Montepulciano a Vinitaly tra degustazioni, masterclass e approfondimenti sulle Pievi e sul territorio ... sienafree.it Dal 12 al 15 aprile il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano torna a Vinitaly - facebook.com facebook