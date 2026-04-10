Vinitaly | il Consorzio Vini Piceni vola verso il nuovo marchio
Al Vinitaly di Verona, il Consorzio Vini Piceni si presenta alla 58ª edizione con un nuovo marchio e un forte focus sull’innovazione tecnologica, accompagnando la propria partecipazione con una strategia di rinnovamento dell’immagine. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e rappresenta un momento di confronto per gli operatori del settore. La presenza del consorzio si inserisce nel calendario di eventi dedicati alle produzioni vinicole italiane.
Il Consorzio Vini Piceni approda alla 58ª edizione del Vinitaly a Verona con una strategia che punta tutto sulla nuova identità visiva e sull’innovazione tecnologica. Le 27 aziende socie presenti in fiera rappresentano un tassello fondamentale di una filiera che coinvolge 57 membri e circa 500 operatori, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento delle denominazioni locali sui mercati internazionali. Dal toro al picchio: la metamorfosi dell’identità territoriale. Un cambiamento radicale segna la presenza del consorzio nel contesto fieristico veronese. Il marchio, curato dallo studio Tosi Branding, abbandona la vecchia simbologia del toro per adottare quella del picchio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Consorzio Universitario Piceno. . ORIENTIAMOCI 2.0 è uno spazio dove incontrarsi, ascoltare, fare domande. Un luogo in cui tanti percorsi si incrociano… e tutti possono cominciare a tracciare il proprio. Capire se stessi è il primo passo per scegliere bene. - facebook.com facebook