Vinitaly Fuorisalone | degustazioni di cibo e vino ecco dove e quando

Da veronasera.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il giorno, il settore vinicolo si concentra nei padiglioni di Veronafiere, dove si svolgono degustazioni e incontri dedicati ai produttori. Con il calare del sole, l’attenzione si sposta verso il centro storico della città, che si anima con eventi legati al cibo e al vino. La manifestazione Vinitaly Fuorisalone offre così un’occasione per scoprire le eccellenze enogastronomiche in ambienti diversi rispetto alle aree fieristiche.

Se durante il giorno il business del vino pulsa tra i padiglioni di Veronafiere, al calar del sole è il cuore antico della città a prendersi la scena. Dal 10 al 12 aprile torna Vinitaly and the City, l’attesissimo fuorisalone dedicato ai wine lover che precede e accompagna la 58ª edizione del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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