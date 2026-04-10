Vinitaly Fuorisalone | degustazioni di cibo e vino ecco dove e quando

Durante il giorno, il settore vinicolo si concentra nei padiglioni di Veronafiere, dove si svolgono degustazioni e incontri dedicati ai produttori. Con il calare del sole, l’attenzione si sposta verso il centro storico della città, che si anima con eventi legati al cibo e al vino. La manifestazione Vinitaly Fuorisalone offre così un’occasione per scoprire le eccellenze enogastronomiche in ambienti diversi rispetto alle aree fieristiche.

Se durante il giorno il business del vino pulsa tra i padiglioni di Veronafiere, al calar del sole è il cuore antico della città a prendersi la scena. Dal 10 al 12 aprile torna Vinitaly and the City, l’attesissimo fuorisalone dedicato ai wine lover che precede e accompagna la 58ª edizione del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Il Consorzio Vino Chianti a Vinitaly China tra degustazioni e masterclassFirenze, 19 marzo 2026 - Dal cuore dei vigneti toscani a quello dello Sichuan: è il viaggio ideale (e non solo) che compirà il Consorzio Vino Chianti...

Temi più discussi: Enoturismo in crescita | Vinitaly e il fuorisalone del vino; Torna Vinitaly and the City dal 10 al 12 aprile, presentato oggi il fuorisalone dedicato ai winelover; Alla guida non fare lo sbronzo: la campagna di A4 Holding per Vinitaly and the City; Vinitaly and the City riabbraccia la città antica: tra giorni di vino, cultura e spettacoli.

Enoturismo in crescitaVinitaly e il fuorisalone del vinoÈ la settimana più calda per le cantine italiane che tra Vinitaly e le altre manifestazioni legate alle degustazioni mettono in luce gioie e dolori di uno dei settori cardine dell’economia ... linkiesta.it

Vinitaly Fuorisalone: degustazioni di cibo e vino, ecco dove e quandoSe durante il giorno il business del vino pulsa tra i padiglioni di Veronafiere, al calar del sole è il cuore antico della città a prendersi la scena. Dal 10 al 12 aprile torna Vinitaly and the City, ... veronasera.it

A Verona, il weekend ruota attorno a Vinitaly and the City, il fuorisalone che da domani anima il centro storico tra degustazioni, spettacoli e incontri e accompagna la città verso l’apertura della 58esima edizione di Vinitaly, in programma da domenica a mercol x.com

La Notizia del Giorno a cura di Paolo Massobrio Ieri a Verona, si è svolta la conferenza stampa di per Vinitaly and The City, moderata da Paolo Massobrio. Il fuorisalone di Vinitaly che anticipa Vinitaly si svolgerà dal 10 al 12 aprile nel centro storico di Vero - facebook.com facebook