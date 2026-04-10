Vinitaly and the City Il fuori salone si espande Più spazio alle ‘experience’

Dal 10 al 12 aprile, in contemporanea con la 58ª edizione di Vinitaly, si svolge anche ‘Vinitaly and the City’, il fuori salone che amplia gli spazi dedicati alle esperienze e alle attività per il pubblico. La manifestazione si estende oltre i confini tradizionali, offrendo nuove occasioni di coinvolgimento e interazione con il mondo del vino, affiancandosi alla fiera principale dedicata agli operatori del settore.

Accanto alla manifestazione dedicata ai professionisti e agli operatori del settore, torna dal 10 al 12 aprile, in contemporanea con la 58ª edizione di Vinitaly, ‘ Vinitaly and the City ’. Il fuori salone dedicato agli enoappassionati si ripresenta con un programma che punta su esperienze, enoturismo e racconto dei territori. Saranno circa 70 gli appuntamenti tra degustazioni, wine talk, visite guidate e incontri culturali, distribuiti nel tradizionale triangolo del centro storico tra Piazza dei Signori, Cortile del Tribunale e Cortile Mercato Vecchio. Il taglio del nastro è fissato per venerdì 10 aprile alle 18, con un brindisi a base di Pinot Grigio Doc delle Venezie, scelto come vino ufficiale dell’edizione 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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