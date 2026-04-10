Villa Forano | Celebriamo la tradizione Autenticità parola d’ordine

Le aziende vitivinicole delle Marche si preparano all’evento più importante del settore. Tra queste c’è Villa Forano, una realtà storica del territorio, che è guidata da Chiara Lucangeli, insieme al fratello e alla sorella. La cantina ha annunciato che durante l’appuntamento si concentrerà sulla celebrazione delle tradizioni locali e sull’autenticità dei propri prodotti. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni, attirando operatori e appassionati del mondo del vino.

Le aziende vitivinicole scaldano i motori per l’appuntamento più importante del settore. Tra queste c’è Villa Forano, realtà storica marchigiana guidata da Chiara Lucangeli insieme al fratello e alla sorella. Portando avanti l’eredità del padre, Chiara ricopre il ruolo di responsabile accoglienza ed eventi e si prepara a rappresentare l’azienda al Padiglione 7 (Regione Marche), desk 33. Abbiamo parlato con lei delle sfide attuali e delle prospettive future. Chiara Lucangeli, che bilancio tracciate dell’ultimo anno, da un Vinitaly all’altro? "Non è stato un periodo particolarmente positivo. Nonostante l’interesse registrato durante le fiere, la complessa situazione internazionale ha frenato i grandi investimenti e gli ordini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Villa Forano: "Celebriamo la tradizione. Autenticità parola d’ordine" Il (non) podcast imperfetto di Aurora Ramazzotti: “La mia parola preferita? Autenticità”Milano – Nuova avventura professionale per Aurora Ramazzotti che oggi ha lanciato il suo podcast “Questa non è un’intervista”, disponibile su YouTube... Villa Mussolini al Comune di Riccione, la sindaca: “Celebriamo una riappropriazione. È una vittoria della città"Riccione, 10 marzo 2026 – “Oggi non celebriamo solo un acquisto, ma un atto di riappropriazione identitaria: è una vittoria della città per la città”.