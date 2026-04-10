Villa Dante viavai di biciclette nonostante il divieto

Nonostante il cartello all’esterno di Villa Dante indichi chiaramente il divieto di transito per le biciclette, all’interno della villa si registra un flusso continuo di mezzi, tra cui biciclette elettriche che raggiungono velocità superiori a quelle consentite. Questa situazione crea rischi per i pedoni e mette in discussione l’efficacia delle segnaletiche presenti. La presenza di biciclette che circolano senza rispettare le regole è stata segnalata più volte da visitatori e residenti.

Il cartello all'esterno parla chiaro: “vietato il transito delle biciclette”. Ma all'interno di Villa Dante è un viavai continuo anche di mezzi elettrici a due ruote che, raggiungendo velocità superiori alle normali bici, costituiscono un pericolo. Il riferimento è soprattutto alle aree giochi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Trovato in città nonostante il divieto di ritorno: denunciato a FrosinoneL’uomo, già destinatario della misura di prevenzione, è stato fermato dalla Polizia nella parte bassa del capoluogo: segnalato anche per possesso di... Cerca di entrare in casa dei genitori nonostante il divieto: arrestatoTenta di entrare in casa dei genitori, nonostante il divieto di avvicinamento, e finisce in carcere. Piscina di Villa Dante, è caos nuoto libero. Carbone (FdI): Chiusura cronica e utenti beffatiNon si placa la polemica attorno alla gestione della piscina comunale di Villa Dante. A farsi portavoce del malcontento di decine di cittadini è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Dario ... messina.gazzettadelsud.it Messina, riapre la palestra di villa Dante: simbolo di sport e inclusioneÈ stata oggetto di un importante intervento di riqualificazione dopo il crollo del controsoffitto e la realizzazione di un ascensore per le persone con disabilità, adesso è pronta ad accogliere quanti ... rtp.gazzettadelsud.it