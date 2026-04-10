A quattro giorni dall’incendio scoppiato a Pasqua in località Casina, sulle montagne dell’alto Reno, i vigili del fuoco continuano le operazioni di bonifica per spegnere i focolai ancora attivi. Le squadre sono sul posto da quando il fuoco è divampato, lavorando senza sosta per contenere le fiamme e limitare i danni. La zona, interessata dall’incendio, si trova in una zona boschiva vicino a case e terreni agricoli.

Sono passati quattro giorni da quando, a Pasqua, un rogo si è scatenato in località Casina, a Biagioni, sulle montagne dell’alto Reno. Quattro giorni di operazioni ininterrotte dei vigili del fuoco che, con mezzi di terra, elicotteri e tre Canadair, hanno fatto e stanno facendo di tutto per spegnere l’incendio e tutti i focolai. L’incendio, con un fronte di oltre 800 metri, ha distrutto più di 70 ettari di bosco. Come hanno fatto sapere i vigili del fuoco, sopraggiunti da Bologna, Monzuno, Gaggio, Vergato e Castiglione dei Pepoli nella giornata di ieri sono proseguite "le operazioni di bonifica dell’incendio. Sul posto sono impegnate tre squadre coordinate dal Direttore Operazioni di Spegnimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vigili del fuoco ancora all’opera per bonificare tutti i focolai

Incendi e focolai nei boschi del Mugello, in azione i vigili del fuoco / FOTOIncendi e focolai ieri, 5 aprile, Pasqua, nei boschi del Mugello, in particolare in località Villore, territorio che ricade nel Comune di Vicchio.

Leggi anche: Laveno Mombello: bruciano i boschi sulle montagne, vigili del fuoco all'opera

Concorso Vigili del Fuoco: 400 posti (per diplomati)

Temi più discussi: I Vigili del Fuoco accolgono i ragazzi dell'Associazione Vivere a Colori APS; Incendio di Alto Reno Terme (Bo), situazione ormai sotto controllo. Ancora stato di attenzione in attesa di un aumento del vento; Vigili del fuoco ancora all’opera per bonificare tutti i focolai; Incendio in un fienile a Campofontana, i vigili del fuoco salvano gli animali - VIDEO.

Vigili del fuoco ancora all’opera per bonificare tutti i focolaiDa domenica pomeriggio il rogo ha distrutto 70 ettari di bosco. In azione anche i volontari. della Protezione civile. ilrestodelcarlino.it

Ancora fiamme nei boschi: Aib e vigili del fuoco impegnati fra San Pellegrinetto e FornovolascoL'obiettivo prioritario è quello di chiudere e mettere in sicurezza l'evento entro le ore serali, prima che faccia buio ... luccaindiretta.it

Le fiamme sono divampate nel reparto dove è presente il forno per il riscaldamento delle billette. Rogo domato dai Vigili del fuoco di Salò, nessun ferito - facebook.com facebook

Arzachena, dalla palazzina cadono macerie e calcinacci: intervengono i vigili del fuoco x.com