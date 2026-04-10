Lucca, 10 aprile 2026 – La proposta di un rappresentante politico di un partito di maggioranza riguarda la restrizione dell'accesso a internet per i minori di 14 anni, che dovrebbero poter navigare solo con un'autorizzazione. La proposta si concentra sulla tutela dei giovani da un utilizzo inappropriato della rete, suggerendo restrizioni più severe per questa fascia di età. Attualmente, non sono state ancora definite le modalità di attuazione del provvedimento.

Lucca, 10 aprile 2026 – “La tutela dei minori da un uso improprio di internet: una decisione politica non più rinviabile”: lo afferma in una nota l’onorevole Riccardo Zucconi di Fratelli d’Italia che prendendo spunto dagli ultimi drammatici episodi verificatisi tra cui l’accoltellamento in diretta web da parte di uno studente di una professoressa nel Bergamasco, chiede l’adozione di provvedimenti che recepiscano la sua proposta di legge depositata nel giugno scorso. “Viviamo in un’epoca – spiega Zucconi – in cui le interfacce digitali hanno ormai sostituito le facce reali. Il “phubbing“, ovvero la tendenza a ignorare le persone presenti per dedicare la propria attenzione allo smartphone, è un fenomeno talmente diffuso che ormai in famiglia e in qualsiasi luogo pubblico le persone stentano a parlarsi, restando incollati ai cellulari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vietare internet ai ragazzini. La proposta di Zucconi (FdI): “Under 14 anni solo autorizzati”

La proposta del Veneto per vietare i social ai minori di 14 anni in tutta ItaliaL'ha promossa il presidente Alberto Stefani con un'iniziativa regionale che secondo lui arriverà in parlamento in pochi mesi Il presidente della...

Social media, la proposta di legge di Noi Moderati: “Vietare l’accesso ai minori di 13 anni”Roma, 1° aprile 2026 – Creare un ambiente digitale più sicuro per gli under 16 e vietare l’accesso alle piattaforme social ai minori di 13 anni: è...

Temi più discussi: Vietare internet ai ragazzini. La proposta di Zucconi (FdI): Under 14 anni solo autorizzati; La proposta del Veneto per vietare i social ai minori di 14 anni in tutta Italia; Social Network Per Minori: Perche Vietarli (e Cosa Non Basta) 2026; Stefani: Depositata proposta di legge per vietare l'accesso ai social ai minori di 14 anni. Segnale molto chiaro.

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È giusto vietare i social ai ragazzi?Il governo prepara una stretta sull'uso dei social per gli under 15 e ipotizza limiti anche ai messaggi su WhatsApp: per Palazzo Chigi è un'emergenza non più rinviabile. Nicola Barraco ascolta ragazzi ... iene.mediaset.it

“Abbiamo deciso di procedere con una misura difficile ma necessaria: vietare l'accesso ai social network ai minori di 15 anni”, ha spiegato il primo ministro greco, precisando che la legge sarà votata quest'estate e il divieto entrerà in vigore il 1° gennaio 2027 - facebook.com facebook