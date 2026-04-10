Su una vasta tovaglia bianca, si notano numerose gocce di colore di forma e dimensione diverse, sparse casualmente. La scena richiama un’atmosfera informale di condivisione, con calici e bicchieri disposti intorno, pronti a essere riempiti. L’ambiente sembra dedicato a un momento di convivialità, dove il gusto e l’esperienza sensoriale si incontrano lungo un percorso attraverso la via Emilia.

Su una grande tovaglia bianca cadono gocce di colore. Decine di macchie, gocce vive, irregolari, diverse una dall’altra. Ma non sono macchie: sono storie, territori, vini. Sono le tonalità dei vini dell’Emilia-Romagna: chiari e profondi, brillanti e intensi, delicati o scuri, ognuno con una voce propria. Una palette ampia, generosa. Macchia dopo macchia, colore dopo colore, queste gocce si uniscono fino a diventare una sola forma: l’Emilia-Romagna, attraversata dalla Via Emilia, simbolo di accoglienza e unità nella diversità. È così che la regione si racconta, con un invito: ’Vieni via con me’. Un invito che per il secondo anno viene rivolto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Vieni via con me’, fra calici e gusto. Una via Emilia tutta da scoprire

In arrivo Yano Kun’s Ordinary Days, una commedia romantica tutta da scoprireSta arrivando un nuovo manga che tutti gli amanti della commedia apprezzeranno, ovvero Yano Kun’s Ordinary Days.

Si parla di: ’Vieni via con me’, fra calici e gusto. Una via Emilia tutta da scoprire; L’Emilia-Romagna verso il Vinitaly. Mammi: Puntare sulla promozione.

’Vieni via con me’, fra calici e gusto. Una via Emilia tutta da scoprireAl Padiglione 1 sono pronti 90 espositori, cresciuti rispetto al 2025, in un grande gioco di squadra. Dai Colli di Parma e Piacenza, fino a Lambrusco e le Rocche di Romagna: tutte le masterclass. . quotidiano.net