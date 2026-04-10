Lungo una porzione della via Emilia, un grande spazio all’aperto si trasforma in un luogo di incontro tra persone e sapori. Su una lunga tovaglia bianca, si notano molteplici gocce di colore, alcune più grandi, altre più piccole, tutte disposte in modo irregolare. L’atmosfera è animata da chiassose conversazioni e da calici di vino o altre bevande che si mescolano tra i presenti, creando un quadro di convivialità spontanea.

Su una grande tovaglia bianca cadono gocce di colore. Decine di macchie, gocce vive, irregolari, diverse una dall’altra. Ma non sono macchie: sono storie, territori, vini. Sono le tonalità dei vini dell’Emilia-Romagna: chiari e profondi, brillanti e intensi, delicati o scuri, ognuno con una voce propria. Una palette ampia, generosa. Macchia dopo macchia, colore dopo colore, queste gocce si uniscono fino a diventare una sola forma: l’Emilia-Romagna, attraversata dalla Via Emilia, simbolo di accoglienza e unità nella diversità. È così che la regione si racconta, con un invito: ’Vieni via con me’. Un invito che per il secondo anno viene rivolto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Vieni via con me’, fra calici e gusto. Una via Emilia tutta da scoprire

Si parla di: ’Vieni via con me’, fra calici e gusto. Una via Emilia tutta da scoprire; L’Emilia-Romagna verso il Vinitaly. Mammi: Puntare sulla promozione.

’Vieni via con me’, fra calici e gusto. Una via Emilia tutta da scoprireAl Padiglione 1 sono pronti 90 espositori, cresciuti rispetto al 2025, in un grande gioco di squadra. Dai Colli di Parma e Piacenza, fino a Lambrusco e le Rocche di Romagna: tutte le masterclass. . quotidiano.net