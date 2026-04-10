’Vieni via con me’ fra calici e gusto Una via Emilia tutta da scoprire
In un evento lungo la via Emilia, un grande spazio all’aperto si trasforma in un'esperienza sensoriale. Su una tovaglia bianca, si notano molteplici gocce di colore, di forma e dimensione variabile, che si distribuiscono casualmente. La scena si svolge tra calici e sapori, creando un’atmosfera conviviale dove il gusto si fonde con l’arte visiva. La partecipazione coinvolge un pubblico interessato a scoprire i dettagli di questa manifestazione.
Su una grande tovaglia bianca cadono gocce di colore. Decine di macchie, gocce vive, irregolari, diverse una dall’altra. Ma non sono macchie: sono storie, territori, vini. Sono le tonalità dei vini dell’Emilia-Romagna: chiari e profondi, brillanti e intensi, delicati o scuri, ognuno con una voce propria. Una palette ampia, generosa. Macchia dopo macchia, colore dopo colore, queste gocce si uniscono fino a diventare una sola forma: l’Emilia-Romagna, attraversata dalla Via Emilia, simbolo di accoglienza e unità nella diversità. È così che la regione si racconta, con un invito: ’Vieni via con me’. Un invito che per il secondo anno viene rivolto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Si parla di: ’Vieni via con me’, fra calici e gusto. Una via Emilia tutta da scoprire; L’Emilia-Romagna verso il Vinitaly. Mammi: Puntare sulla promozione.
’Vieni via con me’, fra calici e gusto. Una via Emilia tutta da scoprireAl Padiglione 1 sono pronti 90 espositori, cresciuti rispetto al 2025, in un grande gioco di squadra. Dai Colli di Parma e Piacenza, fino a Lambrusco e le Rocche di Romagna: tutte le masterclass. . quotidiano.net