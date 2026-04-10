Una scena si dipinge su una vasta tovaglia bianca, dove gocce di colore di varia forma e dimensione si distribuiscono in modo apparentemente casuale. Tra i calici e i bicchieri, si percepisce un’atmosfera di convivialità e scoperta lungo la via Emilia, un percorso che unisce tradizione e sapore. La scena trasmette un senso di spontaneità e di momenti condivisi, tra il gusto e l’arte del buon bere.

Su una grande tovaglia bianca cadono gocce di colore. Decine di macchie, gocce vive, irregolari, diverse una dall’altra. Ma non sono macchie: sono storie, territori, vini. Sono le tonalità dei vini dell’Emilia-Romagna: chiari e profondi, brillanti e intensi, delicati o scuri, ognuno con una voce propria. Una palette ampia, generosa. Macchia dopo macchia, colore dopo colore, queste gocce si uniscono fino a diventare una sola forma: l’Emilia-Romagna, attraversata dalla Via Emilia, simbolo di accoglienza e unità nella diversità. È così che la regione si racconta, con un invito: ’Vieni via con me’. Un invito che per il secondo anno viene rivolto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Vieni via con me’, fra calici e gusto. Una via Emilia tutta da scoprire

Si parla di: ’Vieni via con me’, fra calici e gusto. Una via Emilia tutta da scoprire; L’Emilia-Romagna verso il Vinitaly. Mammi: Puntare sulla promozione.

’Vieni via con me’, fra calici e gusto. Una via Emilia tutta da scoprireAl Padiglione 1 sono pronti 90 espositori, cresciuti rispetto al 2025, in un grande gioco di squadra. Dai Colli di Parma e Piacenza, fino a Lambrusco e le Rocche di Romagna: tutte le masterclass. . quotidiano.net