Vieni in bagno Pugnalata al collo con le forbici | tragedia alle scuole medie

Una giornata di paura si è verificata in una scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, quando una ragazzina di 12 anni ha ferito un’altra coetanea con un paio di forbici. La vicenda è avvenuta durante l’orario scolastico e ha coinvolto due studentesse. La vittima ha riportato una ferita al collo e si trova sotto assistenza medica. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Mattinata di paura in una scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, dove una ragazzina di 12 anni ha ferito una coetanea con un paio di forbici. L’episodio, avvenuto durante l’orario scolastico, ha subito gettato nello sconcerto compagni, insegnanti e famiglie. Secondo le prime informazioni, tutto sarebbe successo mentre era in corso la lezione di educazione fisica, in un contesto che ora è al centro degli accertamenti. La ricostruzione iniziale parla di una lite degenerata in pochi istanti. La 12enne avrebbe attirato la compagna in bagno con la scusa di mostrarle qualcosa e, una volta lì, l’avrebbe colpita al collo. Le cause del gesto restano ancora da chiarire e proprio su questo stanno lavorando i carabinieri, chiamati a fare luce su una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità scolastica e il paese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it “Pugnalata al collo con le forbici”. Italia, shock alle scuole medie. Cosa succedeUn episodio di violenza tra minorenni si è verificato in una scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa: una studentessa avrebbe... «Vieni ti mostro una cosa in bagno» e la 12enne ferisce al collo l’amica: l’aggressione a scuola con le forbiciÈ ricoverata una ragazzina di 12 anni colpita al collo con un paio di forbici da una coetanea in una scuola media del Pisano.