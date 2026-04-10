VIDEO Dall’Irpinia a Capri | le Fiamme Gialle salvano un’escursionista

In questi giorni, le forze di soccorso delle Fiamme Gialle in Irpinia sono state impegnate in diverse operazioni di salvataggio. Un’escursionista è stata recuperata in un’area montana, dopo aver richiesto aiuto. La stessa unità ha inoltre partecipato a interventi di recupero in altre zone impervie dell’Irpinia e di Capri, garantendo l’assistenza a persone in difficoltà durante le escursioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Intensa in questi giorni l’attività delle Fiamme Gialle irpine del Soccorso Alpino. In particolare, militari specializzati della Stazione di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito dell’attivazione della Centrale Operativa del C.N.S.A.S., ente col quale si è intensificata la proficua collaborazione, sono intervenuti in data 9 aprile, unitamente ad aeromobile della Sezione Aerea di Napoli, nei pressi dell’Osservatorio di Capri, per il soccorso di una escursionista. Giunti tempestivamente nell’area operativa dove stavano operando anche i volontari del soccorso civile del CNSAS e individuata la persona ferita, le operazioni di soccorso sono entrate nel vivo con il calo tramite verricello di due operatori del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Dall’Irpinia a Capri: le Fiamme Gialle salvano un’escursionista Soccorso d’eccellenza a Capri: Fiamme Gialle irpine in azioneIntensa in questi giorni l’attività delle Fiamme Gialle irpine del Soccorso Alpino. Leggi anche: Olimpiadi: centesima medaglia per le Fiamme Gialle Argomenti più discussi: Irpinia, la rinascita di una terra: Pasquetta di sole tra speranza e ritorni; Democrazia, stato di diritto, carceri: dall'Irpinia si vede il problema italiano; Gianfranco Marchese, dall’Irpinia al mondo per raccontare le eccellenze dello sport; Gravida, la cantina irpina che punta tutto sui bianchi (di pregio). Dall’Irpinia agli scaffali di Eurospin: l’uovo bigusto conquista i social con qualità sorprendente e prezzo accessibile - facebook.com facebook