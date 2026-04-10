A Vicenza, le autorità hanno concluso la pulizia di 11.000 caditoie nel tentativo di migliorare il sistema di drenaggio urbano. Tuttavia, alcuni parcheggi presenti in città limitano ancora il funzionamento delle opere di sistemazione, creando ostacoli al normale deflusso delle acque durante le piogge intense. La situazione rimane sotto controllo, mentre si continua a monitorare l’efficacia delle misure adottate.

A Vicenza, la manutenzione del sistema di drenaggio urbano ha raggiunto un punto decisivo con il completamento di 11.243 interventi sulle caditoie pluviali, a fronte di un obiettivo totale di 12.349 operazioni. Il piano, che mira a blindare la città contro i rischi di allagamenti causati da piogge violente, vede la collaborazione tecnica tra l’amministrazione comunale e Viacqua per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche. Gestione del territorio e ostacoli logistici nelle strade cittadine. Il cronoprogramma dei lavori prevede che le squadre continuino a operare nelle zone del centro storico e nei vari quartieri della città fino alla metà di aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicenza, stop alluvioni: 11mila caditoie pulite, ma i parcheggi bloccano i

Nuovo piano idrogeologico: "Così si bloccano investimenti": "No, ma attenti alle alluvioni"Un nuovo Piano di assetto idrogeologico (Pai) che, se fosse approvato, bloccherebbe per ragioni di sicurezza investimenti produttivi tanto in pianura...

Il quartiere San Rocco messo al riparo dalle alluvioni, partono tre mesi di lavori per le nuove caditoie“L’obiettivo primario di questi lavori partiti a ottobre 2025 – commenta il sindaco Enzo Lattuca – è di rendere il territorio capace di affrontare...