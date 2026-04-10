Vicenza ciclista trovato morto in un canale | si indaga per pirateria stradale

Un ciclista è stato rinvenuto morto questa mattina all’alba in un canale artificiale nel comune di Mirabella, in provincia di Vicenza. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda, concentrandosi su eventuali responsabilità legate a un episodio di pirateria stradale. La notizia ha suscitato attenzione nella zona, mentre si attendono ulteriori dettagli dalle indagini in corso.

Il cadavere di un ciclista è stato trovato questa mattina all'alba in un canale artificiale a Mirabella, nel vicentino. L'uomo, di una cinquantina d'anni, sarebbe morto annegato. Potrebbe essere stato fatto cadere da un'auto pirata. 🔗 Leggi su Fanpage.it Dramma nel salernitano, uomo trovato morto in casa: si indagaSulla vicenda indaga la Procura di Lagonegro, che ha disposto un esame esterno sul corpo, affidato al medico legale Adamo Maiese Un uomo di 58 anni è... Dramma nel salernitano, 28enne trovato morto al Varco Cilentano: si indagaTragedia, oggi, in località Varco Cilentano, dove un giovane di appena 28 anni, residente a Capaccio Paestum, è stato ritrovato senza vita. Temi più discussi: Travolto in bici da un mezzo di Contarina: morto ex presidente del Lions club di Bassano; Morto l'ex presidente del Lions club di Bassano, era stato investito da un mezzo di raccolta rifiuti; Svolta nel giallo di Cavazzale: fermato il coinquilino per la morte del 64enne; Trovato morto nel fossato | ciclista stroncato da un malore. Corpo senza vita di un ciclista trovato dall'addetto alle pulizie in un fossato, è morto annegato: mistero sulle causeBREGANZE - Drammatica scoperta questa mattina, venerdì 10 aprile, quando è stato rinvenuto il corpo senza vita di un ciclista ... msn.com Cadavere di un ciclista scoperto in un fossato nel VicentinoGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it Trg media. . PFU, PLAYOFF AL VIA Basket, A2 femminile: nell'ultima di campionato, Pallacanestro Umbertide cede nei secondi finali a vicenza e chiude la stagione regolare in sesta piazza. Da sabato partono i playoff con la sfida ad Empoli. #trg #news #infor - facebook.com facebook Celebrata a Vicenza la Giornata regionale in memoria delle vittime di mafia. Ospite d’eccezione l’ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, che ha portato con sé l’accendino di Giovanni Falcone che da sempre lo ispira. x.com