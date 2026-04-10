Vibo Valentia | catturato il latitante di ‘Call Me’ nuovo boss locale

Nel pomeriggio di oggi, la Guardia di Finanza ha arrestato un 28enne di Vibo Valentia, latitante coinvolto in attività criminali legate alla gestione di un locale notturno. La cattura è avvenuta dopo un periodo di fuga e ha concluso le ricerche avviate nelle ultime settimane. Il giovane è stato trasferito in carcere e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La Guardia di Finanza ha messo fine, nel pomeriggio di oggi, alla fuga di Federici, un ventottenne originario di Vibo Valentia. Il giovane, individuato nel centro della città, era riuscito a sfuggire alla notifica di una misura cautelare detentiva poco dopo essere tornato in libertà, dando il via a una ricerca che si è conclusa senza incidenti rilevanti. Il legame con l’operazione Call Me e il percorso giudiziario di Federici. L’arresto del ventottenne non è un evento isolato, ma si inserisce nel solco delle indagini legate all’inchiesta denominata Call Me, che ha indagato sulle dinamiche criminali del territorio vibonese. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, Federici rappresenterebbe una figura di rilievo tra le nuove generazioni della criminalità organizzata locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vibo Valentia: catturato il latitante di ‘Call Me’, nuovo boss locale Vibo Valentia: caccia ai vicoli ferma il latitante della cosca PardeaDopo oltre due mesi di ricerche serrate, le forze dell’ordine hanno rintracciato nel cuore del centro storico di Vibo Valentia un latitante della... Nuovo capo della Squadra Mobile a Vibo Valentia: insediamento alla Questura con focus sulla sicurezza localeA Vibo Valentia è ufficialmente iniziato il mandato del nuovo dirigente della Squadra Mobile, il Commissario Capo Sergio Leo, che ha preso... Temi più discussi: Latitante arrestato dalla Guardia di finanza a Vibo Valentia; Vibo Valentia, arrestato latitante della ’ndrina Pardea-Ranisi: blitz della Guardia di Finanza; Maxi operazione antimafia della Polizia di Stato con 54 arresti in 5 regioni italiane; Vibo, blitz di finanza e carabinieri: arrestato un latitante dopo due mesi di ricerche · LaC News24. ‘Ndrangheta, catturato un latitante a Vibo ValentiaI militari del Comando Provinciale Vibo Valentia e Catanzaro della Guardia di Finanza, con il supporto del Servizio Centrale di Investigazione Criminalità Organizzata, della Compagnia Carabinieri di V ... secondopianonews.it Vibo Valentia, arrestato un latitante della ‘Ndrina dei Pardea RanisiI militari del Comando Provinciale Vibo Valentia e Catanzaro della Guardia di Finanza, con il supporto del Servizio Centrale di Investigazione Criminalità Organizzata, della Compagnia Carabinieri di V ... strettoweb.com Colpo alla 'ndrangheta: catturato latitante a Vibo Valentia: Dopo oltre due mesi di serrate indagini e un costante monitoraggio del territorio, le Forze dell’Ordine hanno inferto un duro colpo alla criminalità organizzata vibonese. I militari del Comando... - facebook.com facebook Telefoni in cella: a giudizio 46 indagati tra Catanzaro e Vibo Valentia x.com