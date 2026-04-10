Viareggio l’alleanza di Avanti | il progetto per il futuro di RinnovaMenti
Il progetto Avanti, che coinvolge diverse forze politiche tra cui la PSI, +Europa e l’area riformista, ha annunciato ufficialmente il proprio sostegno alla lista civica RinnovaMenti. La decisione è stata comunicata ieri, 9 aprile, con l’obiettivo di sostenere un percorso di rinnovamento a livello locale. La conferma del supporto avviene attraverso un comunicato ufficiale e rappresenta un passo importante per le alleanze in vista delle prossime elezioni.
Il progetto Avanti, che riunisce le componenti della PSI, di +Europa e dell’area riformista, ha ufficializzato ieri, 9 aprile, il proprio sostegno alla lista civica RinnovaMenti. Questa decisione si inserisce nella coalizione di centrosinistra guidata dalla candidata sindaca Federica Maineri nelle elezioni comunali di Viareggio. L’incontro pubblico tenutosi nel territorio viareggino ha la partecipazione di esponenti di rilievo della politica regionale, tra cui Federico Eligi, Gerardo Labellarte e Marco Remaschi, per sancire un’alleanza volta a costruire una base elettorale più ampia e orientata alle riforme. L’asse tra visione riformista e competenze produttive. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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