Viareggio l’alleanza di Avanti | il progetto per il futuro di RinnovaMenti

Il progetto Avanti, che coinvolge diverse forze politiche tra cui la PSI, +Europa e l’area riformista, ha annunciato ufficialmente il proprio sostegno alla lista civica RinnovaMenti. La decisione è stata comunicata ieri, 9 aprile, con l’obiettivo di sostenere un percorso di rinnovamento a livello locale. La conferma del supporto avviene attraverso un comunicato ufficiale e rappresenta un passo importante per le alleanze in vista delle prossime elezioni.