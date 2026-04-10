Nel Padiglione 6 si svolgerà una mostra collettiva dedicata al Friuli-Venezia Giulia, organizzata dall’Ersa. L’esposizione riunisce diverse personalità e realtà della regione, creando un mosaico di esperienze e espressioni. La manifestazione si svolge in un’area specificamente dedicata all’interno di un grande spazio espositivo. L’evento si inserisce nel calendario di iniziative locali e mira a mettere in luce le peculiarità di questa zona.

Sarà il Padiglione 6 a ospitare la grande collettiva del Friuli-Venezia Giulia, un’area espositiva curata dall’Ersa. L’obiettivo dello stand, concepito con un forte focus sull’esperienza sensoriale, è raccontare la straordinaria biodiversità di una regione di confine, dove un mosaico di territori si traduce in denominazioni di eccellenza, ognuna con la propria inconfondibile identità ampelografica. Si inizia dalle colline del Collio Doc e del Friuli Colli Orientali Doc. Qui, i terreni composti da marne e arenarie di origine eocenica, noti localmente come “ponca“, offrono l’habitat ideale per la produzione di grandi vini bianchi longevi e strutturati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Viaggio nelle terre di confine. Un mosaico di personalità uniche

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Buongiorno a tutti! Vi chiedo un consiglio di viaggio Siamo sempre stati due viaggiatori “zaino in spalla”, un po’ randagi e sempre in movimento. Da poco però è arrivato un meraviglioso bimbo, e con lui abbiamo già fatto il primo test: Islanda a 6 mesi… s - facebook.com facebook

Un viaggio epico a bordo della Amerigo Vespucci tra tradizione, scoperta e orgoglio italiano Dal #17aprile tutta la serie disponibile su #RaiPlay e in prima serata su #Rai3: “Vespucci, il viaggio più lungo” #vespucci #Rai3 x.com