Viaggio nel tempo per salvare Trotsky

Da cms.ilmanifesto.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo racconta la vita di un uomo che ha vissuto diverse epoche, partendo dall'infanzia sotto una dittatura militare e passando attraverso gli anni di una grave crisi economica in Argentina. Nel corso degli anni ha ricoperto vari ruoli, lavorato in diversi settori e vissuto come immigrato irregolare. La narrazione si concentra sulla sua esperienza personale e sui momenti storici attraversati, senza entrare in analisi o interpretazioni.

Scaffale Lo scrittore argentino Kike Ferrari sarà sabato al festival Letteratura working class di Campi Bisenzio con il suo romanzo «Todos nosotros», per Alegre Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Bambino durante la dittatura militare, ragazzo negli anni della peggiore crisi economica che l’Argentina abbia mai conosciuto e poi, come tanti proletari latinoamericani, uomo dai mille mestieri e immigrato irregolare negli Stati Uniti, immancabilmente deportato al primo incontro con l’Ice. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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