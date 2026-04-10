I membri di Fratelli d’Italia a Viadana si sono incontrati ieri sera per discutere il loro programma in vista delle prossime elezioni comunali. Durante la riunione, hanno confermato il sostegno a Nicola Cavatorta per un secondo mandato come sindaco. La scelta di sostenere il candidato è stata accompagnata dal riconoscimento della leader nazionale del partito come simbolo del movimento.

I componenti di Fratelli d’Italia a Viadana si sono riuniti ieri sera per avviare il confronto programmatico in vista delle prossime amministrative, confermando il sostegno alla riconferma di Nicola Cavatorta alla guida della città. L'incontro ha segnato l'inizio di un percorso volto a definire le linee d'azione per il prossimo mandato, con l'obiettivo di garantire stabilità e sviluppo territoriale attraverso la continuità amministrativa. La strategia della continuità tra gestione locale e simbo . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viadana, FdI punta su Cavatorta: il simbolo è Meloni

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