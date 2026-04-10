Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 19 | 40

Alle ore 19:40 del 10 aprile 2026, la rete di viabilità nella regione Lazio presenta alcune criticità segnalate da Astral Infomobilità. La redazione fornisce aggiornamenti e informazioni sulle condizioni del traffico in tempo reale, senza indicazioni di interventi specifici o cause. Le notizie riguardano principalmente i principali snodi e strade della capitale e delle zone limitrofe, con dettagli sulle eventuali congestioni o rallentamenti attivi al momento.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra le uscite Ardeatina diramazione Roma sud e più avanti rallentamenti tra la Prenestina e la Nomentana ci spostiamo sul tratto Urbano rimosso l'incidente avvenuto in precedenza code ore smaltimento tra Togliatti E Fiorentini in direzione della tangenziale est mentre nel senso opposto si rallenta per il traffico tra Tor Cervara il raccordo anulare diamo uno sguardo al trasporto ferroviario sulla linea fl6 Roma Cassino la circolazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 19:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19:10Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in ... romadailynews.it Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook