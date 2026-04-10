Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 10 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha fornito le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso. L’informazione viene trasmessa attraverso i canali ufficiali di Astral, con l’obiettivo di aggiornare gli automobilisti e i pendolari sulla situazione in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata interna per traffico intenso code tra le uscite Cassia Veientana e Salaria è più avanti tra la Bufalotta e la Prenestina in esterna code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino e diramazione Roma sud e più avanti tra la Casilina e la Nomentana andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code a tratti tra Tor Cervara il raccordo anulare In quest'ultima direzione è il quadrante sud della capitale sulla Pontina il traffico intenso si sta in coda all'altezza del raccordo anulare In. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 18:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la statale Cassia bis per incidente... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in ... romadailynews.it Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook