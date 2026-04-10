Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 10 aprile 2026, la situazione della viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione ha diffuso un aggiornamento sui dati di traffico e eventuali disagi, offrendo informazioni utili per gli automobilisti e i pendolari della regione. Nessuna comunicazione specifica su incidenti o chiusure, ma il servizio si impegna a fornire aggiornamenti costanti sulla situazione in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano via dei a causa di un incidente è chiuso il tratto di strada compreso dal km 12 al km 16 nel centro abitato di Velletri prestare Dunque attenzione alla segnaletica sul posto Andiamo sulla A1 Roma Napoli a causa del traffico intenso code a tratti tra il bivio A1 diramazione Roma sud e Valmontone in direzione Napoli poi sul Raccordo Anulare in interna si sta in coda tra le uscite Trionfale Salaria e più avanti code a tratti tra la Bufalotta il bivio per la Roma Teramo in esterna sempre code a tratti tra le uscite... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 17:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si è scorrevole... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la formazione Roma Sud ... romadailynews.it Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook