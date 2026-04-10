Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 15 | 25

Alle ore 15:25 del 10 aprile 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio presenta alcune variazioni segnalate da Astral Infomobilità. La redazione fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie. Le informazioni sono utili per chi si sposta in questa area e desidera conoscere lo stato attuale delle strade.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in interna per traffico intenso si sta in coda tra le uscite Cassia e Salaria più avanti rallentamenti tra la Nomentana il bivio per la roba se erano è così attratti tra la Casilina e l'abbia Ines sempre code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino e diramazione Roma sud è proprio sulla diramazione Roma Sud veicolo in panne è la causa delle code tra Tor Vergata e Monte Porzio Catone in direzione Napoli si sposta sul tratto Urbano della Roma Teramo a causa del traffico intenso auto in coda tra.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook