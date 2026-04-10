Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 10 aprile 2026, la situazione della viabilità nella zona di Roma e del Lazio viene aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione fornisce le ultime notizie sul traffico, con informazioni raccolte sullo stato delle strade e eventuali disagi presenti al momento. La comunicazione intende offrire ai cittadini dati aggiornati per pianificare gli spostamenti quotidiani.

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Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook